"Земля в иллюминаторе": Илона Маска заставили петь по-русски после запуска Crew Dragon

31 Май 2020 2020-05-31T19:22:01+03:00

В сети опубликовали дипфейк, на котором Илон Маск поёт про Землю в иллюминаторе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компанией Илона Маска Space X в интернете стало вирусным видео, на котором Илон Маск поёт песню "Трава у дома". Изображение лица основателя Tesla с помощью методики "Deepfake" соединили с исходной записью концерта группы "Земляне" в 1983 году.

Напомним, сегодня, 31 мая, Crew Dragon совершил успешную стыковку с МКС. На его борту два астронавта - Боб Бенкен и Даг Херли. Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

В 2009 году Роскосмос присвоил песне "Трава у дома" статус гимна российской космонавтики.

Элон Маск исполняет песню Трава у дома группы Земляне .Видео сделано с помощью технологии замены лиц DeepFake

ИСТОЧНИК KP.RU