"Земля в иллюминаторе": Илона Маска заставили петь по-русски после запуска Crew Dragon
После успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компанией Илона Маска Space X в интернете стало вирусным видео, на котором Илон Маск поёт песню "Трава у дома". Изображение лица основателя Tesla с помощью методики "Deepfake" соединили с исходной записью концерта группы "Земляне" в 1983 году.
Напомним, сегодня, 31 мая, Crew Dragon совершил успешную стыковку с МКС. На его борту два астронавта - Боб Бенкен и Даг Херли. Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.
В 2009 году Роскосмос присвоил песне "Трава у дома" статус гимна российской космонавтики.
Элон Маск исполняет песню Трава у дома группы Земляне .Видео сделано с помощью технологии замены лиц DeepFake
ИСТОЧНИК KP.RU