Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 июня 2020: прогулки без ограничений, открытие храмов

1 Июнь 2020 2020-06-01T02:34:26+03:00

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В Подмосковье разработали правила работы для парикмахерских, которые откроются во всей области с 3 июня. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что стилисты и клиенты должны быть в масках.

- Может быть, должно быть стекло у парикмахера, - уточнил Андрей Воробьев.

Также он рассказал, что парикмахеры за время эпидемии все равно выезжали к клиентам по домам. По мнению губернатора, деятельность стала превращаться в подпольный бизнес.

Напомним, в Московской области уже сняли пропускной режим, открыли МФЦ. Можно гулять в парках и заниматься спортом на улице, причем не по графику, как в Москве.

- У нас можно гулять, нет ограничений, как в Москве. Если гуляете с ребенком, бабушками и дедушками, пожалуйста, но берегите себя и их – нужны маски. Все меры предосторожности должны быть. В Подмосковье очень много людей в масках: в автобусах, магазинах. Есть те, кто не соблюдают правила? Есть. Но я думаю, что каждый сегодня понимает, что это важно, - рассказал губернатор Московской области.

Появились сообщения из РПЦ – верующие смогут посещать церкви и храмы уже в ближайшее время.

В Московской области пришлось экстренно решать вопросы дачников, которых после сильных ливней затопило. Пострадали 179 приусадебных участка, 15 дачных домов и два участка дороги.

- Самая острая ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск. Знаем, что люди ждут помощи. Всем жителям оказываем адресную помощь, - говорят в пресс-службе губернатора Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU