Илон Маск по-русски ответил Рогозину на поздравления

31 Май 2020 2020-05-31T21:31:56+03:00

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Глава Space X Илон Маск ответил на поздравления руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

- Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество, - написал Маск в своём Twitter.

Сайт KP.ru ранее сообщил, что Рогозин в Twitter поздравил с успешной стыковкой с МКС пилотируемого корабля Crew Dragon главу NASA Джима Брайденстайна и Илона Маска.

В поздравлении Рогозин добавил, что ему понравилась шутка Маска, имея в виду фразу "Батут сработал", сказанную Маском после успешного запуска Crew Dragon с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9 вчера, 30 мая.

В 2014 году, когда США ввели санкции против России, в том числе коснувшиеся космической отрасли, Рогозин заявил: "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

Сайт KP.ru также публиковал видео стыковки Crew Dragon с МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU