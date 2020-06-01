2020-06-01T00:12:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 2 553 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 2 477 человекЧисло умерших из-за коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 2 477 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 июня 2020 года увеличилось до 2 553 человек. Жертвами болезни в российской столице за минувшие сутки стали 76 человек с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего на территории России с начала пандемии коронавируса зафиксировано 4 693 летальных исхода после заражения инфекцией, за один день данный показатель увеличился на 138 человек. Среди заболевших в настоящее время в стране числится 229 тысяч пациент с подтвержденным диагнозом.

Воздействие коронавирусной инфекции на человеческий организм еще несколько месяцев назад было неизвестно, да и сейчас изучено не до конца, однако ученые постепенно исследуют заболевания и выявляют новые его характеристики. Так, как ранее писал сайт kp.ru, специалисты обнаружили связь течения коронавируса с нарушениями в свёртываемости крови и состоянием сосудов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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