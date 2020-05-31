Командир экипажа Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

31 Май 2020 2020-05-31T23:40:56+03:00

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В НАСА подтвердили, что командир экипажа космического корабля Crew Dragon Даг Херли ударился лбом, когда переходил с борта судна на Международную космическую станцию.

- Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите. Сейчас он в полном порядке, отлично выглядел на пресс-конференции, - сообщил в ходе беседы с журналистами замглавы пилотируемой программы НАСА Стив Стич.

Во время сеанса по видеосвязи со станцией после перехода экипажа корабля командир держался за лоб. Космонавты передали ему салфетку, после чего Херли периодические вытирал ею правую часть лба, хотя крови видно не было.

ИСТОЧНИК KP.RU