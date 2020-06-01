1 Июнь 2020 2020-06-01T01:03:48+03:00

Россия опустилась на пятое место в списке поставщиков газа в Турцию Фото: REUTERS

Азербайджан обошел страну по поставкам в марте 2020 года

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Россия опустилась на пятое место по поставкам газа на территорию Турции. Ранее страна занимала в данном списке первое место, свидетельствует информация энергетического регулятора Турции EPDK.

За март этого года российская доля по поставкам энергетического ресурса на турецкий рынок составила 9,9 процента, в марте прошлого года данный показатель находился на отметке в 33 процента.

По данным регулятора, в 2020 году доля трубопроводных поставок газа из Азербайджана в Турцию составила 23,5 процента, доля иранских поставок – 14,2%. Россию по этому показателю также обошли Катар (доля поставок газа на турецкий рынок 20%) и Алжир (13,7 процента).

В настоящее время, профильные ведомства России и Азербайджана работают над тем, чтобы пандемия коронавирусной инфекции не привела к откату в торгово-экономическом сотрудничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU