На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

1 Июнь 2020 2020-06-01T01:21:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 июня, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Угроза цунами в государстве или отдельных его районах не объявлялась, рассказали представители японского национального метеорологического управления.

Эпицентр землетрясения находился на территории префектуры Ибараки, очаг подземных толчков специалисты зафиксировали на глубине около ста километров.

Власти страны и местные средства массовой информации пока что не сообщили о наличии пострадавших в результате землетрясения местных жителей или значительных разрушениях из-за толчков. Природное явление ощутили в некоторых северо-восточных префектурах, ближайших к эпицентру городах, а также в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU