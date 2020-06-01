Cемин объяснил причину своего ухода из «Локомотива»

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:32:03+03:00

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Тренер Юрий Семин, который 31 мая покинул «Локомотив», объяснил причину своего ухода с должности. По его словам, он мешал руководству клуба своей работой, что и вынудило его расстаться с командой. Об этом Юрий Семин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Клуб 14 мая заявил, что Семин покидает пост главного тренера после окончания срока его договора. С 1 июня этого года должность займет экс-наставник сербского «Партизана» и венгерского «Фехервара» Марко Николич.

- Причина расставания с «Локомотивом» заключается в том, что я не являются ручным тренером и иногда мешаю руководству клуба. Подчеркиваю: не клубу, а лично им, - заявил тренер, напомнив о недавних разногласиях с руководством.

73-летний Юрий Семин возглавлял клуб четыре раза, последний – с 2016 года. Эксперт трижды выигрывал с командой российский чемпионат, 6 раз одерживал победы в Кубке России, три раза в Суперкубке.

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ИСТОЧНИК KP.RU