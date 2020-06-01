2020-06-01T06:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя коронавируса

За сутки в стране провели свыше 60 тысяч тестов на инфекцию
Ксения АНУФРИЕВА
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В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя коронавирусаВ Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ухане, которые стал изначальным центром распространения коронавируса по Китаю, за сутки впервые с 1 апреля не выявили не одного бессимптомного носителя инфекции. Об этом в понедельник сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города.

- Тестирование за день прошли около 60 тысяч жителей Уханя. В результате не было выявлено ни одного бессимптомного случая коронавируса, впервые с начала публикации городом информации о бессимптомных носителях был зафиксирован нулевой прирост данного показателя, - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что данные факт свидетельствует о положительных результатах массового тестирования на коронавирус в Ухане, которое власти организовали с 15 мая этого года. За все время было собрано около девяти миллионов проб у 6,5 миллиона местных жителей. В результате тестирования было выявлено 218 бессимптомных случаев протекания заболевания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора с начала пандемии коронавируса провели уже более 10,6 миллиона тестов для диагностики заболевания. Глава ведомства Анна Попова рассказала, планируют ли в государстве расширять тестирование на COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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