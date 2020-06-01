1 Июнь 2020 2020-06-01T06:18:05+03:00

В Ухане впервые не выявили ни одного бессимптомного носителя коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в стране провели свыше 60 тысяч тестов на инфекцию

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В Ухане, которые стал изначальным центром распространения коронавируса по Китаю, за сутки впервые с 1 апреля не выявили не одного бессимптомного носителя инфекции. Об этом в понедельник сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города.

- Тестирование за день прошли около 60 тысяч жителей Уханя. В результате не было выявлено ни одного бессимптомного случая коронавируса, впервые с начала публикации городом информации о бессимптомных носителях был зафиксирован нулевой прирост данного показателя, - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что данные факт свидетельствует о положительных результатах массового тестирования на коронавирус в Ухане, которое власти организовали с 15 мая этого года. За все время было собрано около девяти миллионов проб у 6,5 миллиона местных жителей. В результате тестирования было выявлено 218 бессимптомных случаев протекания заболевания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора с начала пандемии коронавируса провели уже более 10,6 миллиона тестов для диагностики заболевания. Глава ведомства Анна Попова рассказала, планируют ли в государстве расширять тестирование на COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU