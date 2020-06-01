Около 150 человек арестовали из-за протестов в Миннеаполисе

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:34:07+03:00

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Около 150 участников массовых акций протеста были арестованы полицией в Миннеаполисе в воскресенье. В городе, несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции и введенный правительством комендантский час, продолжаются демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания местной полицией. Об этом сообщает управление общественной безопасности штата Миннесота.

- Примерно 150 человек арестовали за нарушения комендантского часа на автодороге I-35W и по Вашингтон-авеню. Демонстранты отказались расходиться после призывов правоохранительных органов, - отмечается в сообщении ведомства в твиттере.

Местный СМИ сообщают, что после наступления в штате комендантского часа в 20:00 по местному времени (4 часа утра по московскому) группа протестующих вернулась на автомагистраль, где проводила мирный протест днем. Полиция штата оттеснила протестующих с проезжей части и задержала некоторых из них.

Как ранее писал сайт kp.ru, другую группу демонстрантов в стране, которые проводили протест посреди дороги, чуть не сбил грузовик. Люди чудом успели отскочить из-под колес машины, водителя грузовика уже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU