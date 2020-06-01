2020-06-01T07:20:25+03:00
В мире

Дочь мэра Нью-Йорка задержала за участие в акции протеста

Толпа вышла на Бродвей в связи с убийством Джорджа Флойда
Юлия САЛЬНИКОВА
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Акции протеста начались после убийства Джорджа ФлойдаАкции протеста начались после убийства Джорджа ФлойдаФото: REUTERS
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Дочь мэра Нью-Йорка Чиара де Блазио задержана за участие в акции протеста. Она была в толпе сотни людей, которые вышли на Бродвей с плакатами и лозунгами против расизма.

Такие акции проходят в десятке американских городов в связи со смертью Джорджа Флойда. Напомним, темнокожий мужчина погиб после задержания полицейскими. В убийстве подозревается офицер, который встал лежащему мужчине на шею.

В Нью-Йорке толпа заняла перекресток Бродвея и 12-й улицы, после чего демонстрантов начали задерживать. Чиара была в их числе, по данным телеканал NY1.

Девушке, которой 25 лет, предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Вскорее ее отпустили из под ареста. Тем временем, ее отец, мэр города, Билл де Блазио проводит совещания, чтобы найти способ остановить акции протеста, которые проходят в разных частях Нью-Йорка, он не планирует давать пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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