2020-06-01T07:26:55+03:00
Общество

Врач рассказал, сколько мороженного можно есть в неделю

Злоупотребление этим популярным летним десертом может стать причиной болезней
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мороженное врач советует есть медленно, тренируя силу воли, и предохраняя зубы и десна от переохлажденияМороженное врач советует есть медленно, тренируя силу воли, и предохраняя зубы и десна от переохлажденияФото: Тимур ХАНОВ
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Названа оптимальная порция мороженного для взрослого человека. Руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев предупредил, что каждый день есть этот холодный десерт опасно. Злоупотребление им может привести к фарингиту, ангине, ларингите, риносинуситу. Кроме того, мороженное калорийный продукт, в стограммовой порции десерта с шоколадом почти 300 калорий.

-Мороженое каждый день есть нельзя точно. Норма для взрослого человека - это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи,- дал комментарий ТАСС доктор.

Владимир Зайцев призывает относиться к мороженному, как к достаточно опасному продукту. Чтобы минимизировать риски воспаления, можно есть этот десерт вместе с чем-то горячим, например, запивать чаем. Холодное мороженное и горячий чай - дадут контраст для горла, а значит шансы заболеть снижаются.

Этот десерт нельзя есть быстро, в противном случае можно переохладить зубы и десна, а это грозит невритом тройничного нерва. Не стоит есть мороженное в помещении с кондиционером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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