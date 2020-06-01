2020-06-01T10:05:30+03:00
Общество

В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса

В мэрии назвали данные по числу выписанных из больниц на 1 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Число выписанных пациентов растетЧисло выписанных пациентов растетФото: Александр ГЛУЗ
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Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве за сутки увеличилось на 2060 человек. На протяжении нескольких дней этот показатель держится выше нескольких сотен. Число излечившихся от новой инфекции растет, тогда как число новых случаев заражения падает.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82239,- сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Италии, где первыми в Европе столкнулись с масштабным распространением инфекции, заявили, что вирус теряет активность. В анализах новых пациентов вирусная нагрузка ниже, чем в мазках, взятых у зараженных месяц и два назад. Это значит, что снижается заразность и агрессивность вируса.

В Москве разрешили прогулки и открыли непродовольственные магазины, но режим самоизоляции продлен до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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