Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Президент Владимир Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.
На сайте Кремля сказано, что поручение дано по итогам совещания о развитии транспорта.
Компании, вошедшие в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, имеют право на отсрочку по уплате налогов и страховых сборов, по аренде, если предприятие снимает помещение, находящееся в государственной собственности, выплату на зарплаты сотрудникам при условии, что руководство сохранит штат. Пострадавшим организациям могут предоставить беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат. Есть возможность взять кредит на любые цели всего под 2 процента годовых.
В этот перечень уже вошли авиапредприятия, предприятия туристической отрасли, стоматологии. На днях премьер Михаил Мишустин внес в этот список СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU