1 Июнь 2020 2020-06-01T10:26:18+03:00

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Президент Владимир Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.

На сайте Кремля сказано, что поручение дано по итогам совещания о развитии транспорта.

Компании, вошедшие в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, имеют право на отсрочку по уплате налогов и страховых сборов, по аренде, если предприятие снимает помещение, находящееся в государственной собственности, выплату на зарплаты сотрудникам при условии, что руководство сохранит штат. Пострадавшим организациям могут предоставить беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат. Есть возможность взять кредит на любые цели всего под 2 процента годовых.

В этот перечень уже вошли авиапредприятия, предприятия туристической отрасли, стоматологии. На днях премьер Михаил Мишустин внес в этот список СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU