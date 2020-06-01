2020-06-01T10:26:18+03:00
Общество

Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки

Компании, признанные экономически пострадавшими от пандемии, имеют право на льготы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Компании получат льготы по уплате налогов, право на беспроцентные кредитыКомпании получат льготы по уплате налогов, право на беспроцентные кредитыФото: Иван ВИСЛОВ
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Президент Владимир Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.

На сайте Кремля сказано, что поручение дано по итогам совещания о развитии транспорта.

Компании, вошедшие в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, имеют право на отсрочку по уплате налогов и страховых сборов, по аренде, если предприятие снимает помещение, находящееся в государственной собственности, выплату на зарплаты сотрудникам при условии, что руководство сохранит штат. Пострадавшим организациям могут предоставить беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат. Есть возможность взять кредит на любые цели всего под 2 процента годовых.

В этот перечень уже вошли авиапредприятия, предприятия туристической отрасли, стоматологии. На днях премьер Михаил Мишустин внес в этот список СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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