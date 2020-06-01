Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Впервые с 6 марта курс доллара опустился ниже 70 рублей на открытии торгов. Причиной стали протесты, которые проходят в разных городах США после смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Он погиб после задержания, в убийстве подозревают офицера полиции.
Его смерть стала причиной митингов в Миннеаполисе, но вскоре волна распространилась на другие города. Причем протесты часто заканчиваются погромами, поджогами, стычками с полицией. Погибли несколько человек. Протестующие пытались прорваться на территорию Белого дома. У ворот правительственного здания люди собираются уже несколько дней. В воскресенье 31 мая, пострадали 50 сотрудников секретной службы безопасности США.
ИСТОЧНИК KP.RU