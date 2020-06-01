2020-06-01T11:19:01+03:00
Экономика

Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений

Но покупки сократились почти на 50 процентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне стали меньше тратить денег на украшения, но не отказались от них полностьюРоссияне стали меньше тратить денег на украшения, но не отказались от них полностьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Продажи ювелирных украшений после прихода в Россию пандемии коронавируса сократились почти в два раза. Проанализировав 18 млрд кассовых чеков оператор фискальных данных «Такском» приводит статистику: с марта по май 2020 было куплено на 50% меньше украшений, чем за аналогичный период годом ранее.

Падение объемов началось с начала 2020 года – 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%. Это особенно ощутимо, потому что предыдущий год показал рост на 5%.

Как снизился спрос на украшения:

Серьги из серебра - минус 61%,

Кольца из серебра - минус 60%,

Цепочки и подвески из золота – минус 62%,

Золотые кольца –53%,

Браслеты из золота – 52%.

За указанный период больше всего сбросили в цене золотые браслеты, они потеряли 14%, а серебряные наоборот прибавили 10%, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам
Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь
Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно
План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту
Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Возобновлен транзит газа по магистрали Ямал-Европа
В России за сутки от коронавируса умерли 162 человека
Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов
Премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей заразился коронавирусом
В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США