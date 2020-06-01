Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:19:01+03:00

Россияне стали меньше тратить денег на украшения, но не отказались от них полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но покупки сократились почти на 50 процентов

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Продажи ювелирных украшений после прихода в Россию пандемии коронавируса сократились почти в два раза. Проанализировав 18 млрд кассовых чеков оператор фискальных данных «Такском» приводит статистику: с марта по май 2020 было куплено на 50% меньше украшений, чем за аналогичный период годом ранее.

Падение объемов началось с начала 2020 года – 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%. Это особенно ощутимо, потому что предыдущий год показал рост на 5%.

Как снизился спрос на украшения:

Серьги из серебра - минус 61%,

Кольца из серебра - минус 60%,

Цепочки и подвески из золота – минус 62%,

Золотые кольца –53%,

Браслеты из золота – 52%.

За указанный период больше всего сбросили в цене золотые браслеты, они потеряли 14%, а серебряные наоборот прибавили 10%, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU