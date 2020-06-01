Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
Продажи ювелирных украшений после прихода в Россию пандемии коронавируса сократились почти в два раза. Проанализировав 18 млрд кассовых чеков оператор фискальных данных «Такском» приводит статистику: с марта по май 2020 было куплено на 50% меньше украшений, чем за аналогичный период годом ранее.
Падение объемов началось с начала 2020 года – 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%. Это особенно ощутимо, потому что предыдущий год показал рост на 5%.
Как снизился спрос на украшения:
Серьги из серебра - минус 61%,
Кольца из серебра - минус 60%,
Цепочки и подвески из золота – минус 62%,
Золотые кольца –53%,
Браслеты из золота – 52%.
За указанный период больше всего сбросили в цене золотые браслеты, они потеряли 14%, а серебряные наоборот прибавили 10%, пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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