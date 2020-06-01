Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано сообщил, что границы Евросоюза для туристов могут открыть уже после 15 июня. До этой даты действуют ограничения, после - власти примут отдельное решение, продлевать или снимать запрет.
- Вне всякого сомнения, туризм – это одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии,- рассказал итальянский посол в интервью "Комсомольской правде".
Он надеется, что российские туристы смогут отдыхать в Италии уже летом, страна готова открыть границы "как можно скорее".
Посол выразил благодарность российскому правительству и военным за помощь в борьбе с пандемией. Принятые меры помогли сдержать распространение болезни. К июню Италия уже снимает часть ограничений, например, гражданам разрешили гулять и заниматься спортом, но при этом все еще нужно носить маски.
ИСТОЧНИК KP.RU