2020-06-01T11:44:39+03:00
Общество

Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов

Паскуале K.Терраччано сообщил, что границы будут закрыты до 15 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Италии рассчитывают - российские туристы смогут попасть на их курорты уже летомВ Италии рассчитывают - российские туристы смогут попасть на их курорты уже летомФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано сообщил, что границы Евросоюза для туристов могут открыть уже после 15 июня. До этой даты действуют ограничения, после - власти примут отдельное решение, продлевать или снимать запрет.

- Вне всякого сомнения, туризм – это одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии,- рассказал итальянский посол в интервью "Комсомольской правде".

Он надеется, что российские туристы смогут отдыхать в Италии уже летом, страна готова открыть границы "как можно скорее".

Посол выразил благодарность российскому правительству и военным за помощь в борьбе с пандемией. Принятые меры помогли сдержать распространение болезни. К июню Италия уже снимает часть ограничений, например, гражданам разрешили гулять и заниматься спортом, но при этом все еще нужно носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам
Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь
Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно
План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту
Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Возобновлен транзит газа по магистрали Ямал-Европа
В России за сутки от коронавируса умерли 162 человека
Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов
Премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей заразился коронавирусом
В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США