Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:44:39+03:00

В Италии рассчитывают - российские туристы смогут попасть на их курорты уже летом Фото: Евгения ГУСЕВА

Паскуале K.Терраччано сообщил, что границы будут закрыты до 15 июня

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Посол Италии в России Паскуале K.Терраччано сообщил, что границы Евросоюза для туристов могут открыть уже после 15 июня. До этой даты действуют ограничения, после - власти примут отдельное решение, продлевать или снимать запрет.

- Вне всякого сомнения, туризм – это одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Профильные итальянские учреждения уже зафиксировали значительный шок, коснувшийся всех задействованных в этой сфере акторов на всей территории Италии,- рассказал итальянский посол в интервью "Комсомольской правде".

Он надеется, что российские туристы смогут отдыхать в Италии уже летом, страна готова открыть границы "как можно скорее".

Посол выразил благодарность российскому правительству и военным за помощь в борьбе с пандемией. Принятые меры помогли сдержать распространение болезни. К июню Италия уже снимает часть ограничений, например, гражданам разрешили гулять и заниматься спортом, но при этом все еще нужно носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU