В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США "грязными методами и манипуляцией"

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:27:09+03:00

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В МИД России ответили на заявления о причастности России к акциям протестов в США.

Напомним, уже несколько дней в штатах проходят митинги с поджогами, стычками с полицией, попытками прорваться в Белый дом. Причиной стало убийство темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд в Миннеаполисе. В его убийстве подозревают полицейского. Мотивом преступления участники акции протеста считают расизм.

Сначала "русский след" в протестах пытались найти журналисты CNN, затем на том же канале вышло интервью бывшеего советника администрации Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая тоже озвучила эту версию.

- Хочу напомнить, что социальные медиа, которые, по вашему мнению, используются российскими агентами для топлива протестов в американских городах, зарегистрированы в США, принадлежат американцам и регулируются американскими законами,- обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова к Райс.

Захарова назвала интервью с CNN идеальным примером безграничной пропаганды, где не стесняются использовать "грязные методы информационной манипуляции". Она попросила их реально оценивать ситуацию, и вместо того, чтобы искать врагов на стороне, выйти к людям и попробовать "сказать им, что ими управляют русские через YouTube и Facebook.

- А я буду сидеть сложа руки и смотреть "Американскую исключительность" в действии,-написала представитель МИД в фейсбуке.

Президент Дональд Тамп назвал журналистов CNN большими неудачниками за попытку обвинить Россию в причастности к бунтам в США.

ИСТОЧНИК KP.RU