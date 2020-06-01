2020-06-01T13:17:18+03:00
Политика

Песков о беспорядках в США: Москва никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается

В Кремле считают, что заявления о якобы причастности России к беспорядкам, не отражают позицию Вашингтона
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления некоторых политиков США о возможной причастности России к беспорядкам в Америке.

На телеканале CNN вышло интервью бывшего советника администрации Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, которая заявила, что за акциями и погромами может стоять Россия. Напомним, жители Миннеаполиса вышли на митинг первыми в США, произошло это из-за убийства Джорджа Флойда. Активисты подозревают, что офицер полиции намеренно жестоко с ним обходился из-за цвета кожи.

- Происходящее в США - их внутреннее дело,- сказал Дмитрий Песков.

Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.

Он признал, что за ситуацией в Америке внимательно следят в Москве, но при этом, Россия не вмешивалась в происходящее в США и не собирается. Обвинения, озвученные на CNN, в Кремле расценивают как "инсинуации".

Столкновения полиции и протестующих, на лондонских демонстрациях по борьбе с расизмом.

- Насколько мы понимаем, подобные заявления никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона,- приводит слова Пескова ТАСС.

Президент США Дональд Трамп обвинил журналистов американского телеканала в попытке связать беспорядки с Россией, он считает протестующих "провокаторами и бандитами", которые не имеют ничего общего с убитым Флойдом.

«Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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