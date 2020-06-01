«Это уникальный опыт»: Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования «Единой России»

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:53:55+03:00

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«Единая Россия» подвела первые итоги предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии. Голосование проходило по всей стране с 25 по 30 марта полностью в электронном формате. Свои голоса за кандидатов в депутаты отдали почти миллион россиян — это около 5% от общего числа избирателей в России. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, «Единая Россия» получила уникальный опыт.

- Опыт, который накопила наша партия, является уникальным не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах всей планеты, поскольку никто таким образом предварительное голосование не проводил. Попытки есть в разных странах, но в таких масштабах мы сделали это впервые, - отметил Медведев.

Во время онлайн-совещания 1 июня глава партии рассказал о результатах предварительного голосования. Сделать его в этом году полностью дистанционным единороссы решили из-за пандемии коронавируса. В итоге антикризисная мера оказалась полезным опытом, идущим на шаг впереди мировых политических трендов и полностью соответствующая демократическим принципам.

- Хочу искренне поблагодарить граждан, которые нашли время проголосовать. Сказать спасибо коллегам-однопартийцам: вы проделали большую работу, чтобы люди могли решить, кого «Единая Россия» должна выдвинуть на выборах в сентябре, - отметил Дмитрий Медведев. - Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят «обкатку». За год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, наша партия провела первое электронное предварительное голосование. Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов.

Вопреки прогнозам в дистанционном голосовании принимали активное участие граждане из разных мест России. И если изначально многие эксперты предсказывали, что электронный формат будет интересен только жителям крупных городов, в итоге оказалось, что к голосованию присоединилось и много жителей сельской местности.

- Цифры говорят, что большое количество проголосовавших - жители села, - сообщил Медведев, уточнив, что в ближайшее время партия проведет тщательный анализ данных голосования, в том числе информацию о возможных нарушениях.

- Если потребуется — необходимо восстановить нарушенные права. Нельзя допустить, чтобы процедура была скомпрометирована какими-либо нюансами, - подчеркнул председатель «Единой России».

Он также напомнил, что электронный формат голосования позволил партии сэкономить немало средств, которые были направлены на помощь волонтерам и медикам, борющимся с коронавирусом. Кроме того, Медведев поблагодарил всех членов партии, пожертвовавших свой месячный заработок на помощь регионам в период пандемии. Благодаря общим усилиям «Единой России» удалось собрать и передать на благотворительные цели почти 560 миллионов рублей.

Всего в процедуре голосования участвовали около 6 тысяч кандидатов в депутаты. Почти 40% из них — моложе 35 лет. Еще 40% от числа кандидатов — предприниматели. Каждый третий претендент занимался волонтерством и другими видами благотворительности.