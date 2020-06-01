2020-06-01T15:01:28+03:00
Общество

Россиянам, частично оплачивающим алименты, грозит уголовная ответственность

В Госдуме считают инициативу своевременной, а вот юристы призывают все тщательно проверить
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Госдуме одобряют инициативу Минюста по алиментамВ Госдуме одобряют инициативу Минюста по алиментамФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В министерстве юстиции РФ предложили ввести административную или уголовную ответственность для тех, кто частично оплачивает алименты. В Госдуме поддерживают инициативу и отмечают, что это «правильное решение».

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что к данной мере целесообразно добавить создание единого госреестра контроля за уплатой алиментов.

-Есть недобросовестные алиментщики, которые не полностью платят всю сумму. В свое время они смогли убедить жён подписать мировое соглашение, где прописана сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка, - поясняет телеканалу «360» Виталий Милонов.

Парламентарий настаивает, что за данным вопросом должна следить система, а не мамы и дети.

Адвокат Ринат Мещеров согласен, что текущее положение дел нужно менять. Но нельзя всех мерить одной меркой, чтобы не допускать перегибов.

России существует проблема с уплатой алиментов. Но нужно выяснять, действительно ли должник имеет возможность оплатить алименты и их не оплачивает. Порой бывают ситуации, что человек потерял работу, не имеет дохода и вследствие этого не может платить, то привлекать его к ответственности — это кощунство, - заключил юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем детям нужно делать прививки, объяснил иммунолог
Песков рассказа об отсутствии диалога России с Украиной и Грузией
НАТО модернизирует станцию "Глобус 3", чтобы следить за внутренними районами России
Россиянам, частично оплачивающим алименты, грозит уголовная ответственность
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
В Минпросвещения планируют разрешить школьникам проводить выпускные в очном формате
Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда перенесли на 8 июня
Косачев об обвинениях России: Американская машина фейковых новостей, пыхтя и перхая, разразилась действом
Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей
Путин поздравил с днем рождения заразившегося коронавирусом премьера Армении
В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу
«Это уникальный опыт»: Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования «Единой России»
Сбой в работе интернет-сервисов "Сбербанка" зафиксировали пользователи
Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению
Песков о беспорядках в США: Москва никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается
Кремль: Границы России для иностранцев пока открывать не будут
В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США "грязными методами и манипуляцией"
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков