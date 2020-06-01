Россиянам, частично оплачивающим алименты, грозит уголовная ответственность

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:01:28+03:00

В Госдуме считают инициативу своевременной, а вот юристы призывают все тщательно проверить

Изменить размер текста: A A

В министерстве юстиции РФ предложили ввести административную или уголовную ответственность для тех, кто частично оплачивает алименты. В Госдуме поддерживают инициативу и отмечают, что это «правильное решение».

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что к данной мере целесообразно добавить создание единого госреестра контроля за уплатой алиментов.

-Есть недобросовестные алиментщики, которые не полностью платят всю сумму. В свое время они смогли убедить жён подписать мировое соглашение, где прописана сумма алиментов меньше, чем прожиточный минимум для ребенка, - поясняет телеканалу «360» Виталий Милонов.

Парламентарий настаивает, что за данным вопросом должна следить система, а не мамы и дети.

Адвокат Ринат Мещеров согласен, что текущее положение дел нужно менять. Но нельзя всех мерить одной меркой, чтобы не допускать перегибов.

-В России существует проблема с уплатой алиментов. Но нужно выяснять, действительно ли должник имеет возможность оплатить алименты и их не оплачивает. Порой бывают ситуации, что человек потерял работу, не имеет дохода и вследствие этого не может платить, то привлекать его к ответственности — это кощунство, - заключил юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU