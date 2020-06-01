НАТО модернизирует станцию "Глобус 3", чтобы следить за внутренними районами России

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:45:12+03:00

НАТО наращивает инфраструктуру ПРО в Польше Фото: REUTERS

В Генштабе России обеспокоены, что НАТО наращивает инфраструктуру ПРО в Польше

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В Генштабе России рассказали о высоком уровне активности НАТО у российских границ.

В Польше, например, наращивают инфраструктуру ПРО, в России не исключают, что на объектах в Румынии могут размещать ракеты "Томагавк". При этом активность у российских границ проявляют военные из стран, считающихся союзниками США по НАТО.

- Для повышения противоракетного потенциала и расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской территории продолжается модернизация радиолокационной станции "Глобус-3" в Северной Норвегии в населенном пункте Вардё,- приводит заявление начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской РИА Новости.

Ранее США показали снимки корабельной ударной группы объединенных ВМС стран НАТО, которые зашли в Баренцево море. У границ Калининграда НАТО планировали провести военные учения, но планы поменялись из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU