ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:58:24+03:00

ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию может длиться 7 дней Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Памфилова предлагает начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты

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Голосование по поправкам в Конституцию может длиться в течение 7 дней. Такое предложение сделала глава ЦИК Элла Памфилова и пояснила, что начать голосование необходимо за 6 дней до основной даты.

В комментарии РИА Новости сенатор Адрей Клишас подтвердил, что участки для голосования по Конституции откроются за неделю.

Глава ЦИК заявила, что за час будут около восьми человек на избирательном участке, а от голосования по почте было решено отказаться. При этом предусмотрена возможность голосования на улице у участков.

Памфилова подчеркнула, что во время проведения голосования будут соблюдаться все санитарные нормы, необходимые для защиты от коронавирусной инфекции. Будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки

"Голосование по поправкам будет проходить при тотальном наблюдении (...) Процесс голосования по изменению Конституции РФ будет организован на уровне безопаснее, чем поход в магазин" - отметила Памфилова

ИСТОЧНИК KP.RU