ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Голосование по поправкам в Конституцию может длиться в течение 7 дней. Такое предложение сделала глава ЦИК Элла Памфилова и пояснила, что начать голосование необходимо за 6 дней до основной даты.
В комментарии РИА Новости сенатор Адрей Клишас подтвердил, что участки для голосования по Конституции откроются за неделю.
Глава ЦИК заявила, что за час будут около восьми человек на избирательном участке, а от голосования по почте было решено отказаться. При этом предусмотрена возможность голосования на улице у участков.
Памфилова подчеркнула, что во время проведения голосования будут соблюдаться все санитарные нормы, необходимые для защиты от коронавирусной инфекции. Будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки
"Голосование по поправкам будет проходить при тотальном наблюдении (...) Процесс голосования по изменению Конституции РФ будет организован на уровне безопаснее, чем поход в магазин" - отметила Памфилова
ИСТОЧНИК KP.RU