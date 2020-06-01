1 июля объявили выходным днем
День голосования по изменениям в Конституции, 1 июля, объявили выходным днем. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников, а также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как писал сайт kp.ru, глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать голосование за 6 дней до основной даты. Позже сенатор Адрей Клишас подтвердил, что участки для голосования по Конституции откроются за неделю.
«Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, а 1 июля будет выходным днем», - отметил Крашенинников в комментарии РИА Новости.
Напомним, изначально голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля и этот день уже объявили выходным, однако из-за распространения коронавирусной инфекции проведение голосования пришлось отложить. Президент России Владимир Путин сообщил, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
В понедельник, 1 июня, российский лидер назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, и можно подумать о поправках.
Путин: 1 июля - день для голосования вполне подходящий.
ИСТОЧНИК KP.RU