1 Июнь 2020 2020-06-01T17:16:47+03:00

День голосования по изменениям в Конституции будет нерабочим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крашенинников сообщил, что день голосования по изменениям в Конституции будет нерабочим

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День голосования по изменениям в Конституции, 1 июля, объявили выходным днем. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников, а также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, глава ЦИК Элла Памфилова предложила начать голосование за 6 дней до основной даты. Позже сенатор Адрей Клишас подтвердил, что участки для голосования по Конституции откроются за неделю.

«Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, а 1 июля будет выходным днем», - отметил Крашенинников в комментарии РИА Новости.

Напомним, изначально голосование по внесению изменений в Конституцию должно было состояться 22 апреля и этот день уже объявили выходным, однако из-за распространения коронавирусной инфекции проведение голосования пришлось отложить. Президент России Владимир Путин сообщил, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

В понедельник, 1 июня, российский лидер назвал 1 июля подходящей датой для голосования по поправкам в Конституцию. Он отметил, что по мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, и можно подумать о поправках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782492" frameborder="0"></iframe> Путин: 1 июля - день для голосования вполне подходящий.

ИСТОЧНИК KP.RU