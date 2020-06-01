2020-06-01T17:50:46+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан

Прием будет осуществляться по записи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: сайт Федеральной налоговой службыФото: сайт Федеральной налоговой службы
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Федеральная налоговая служба России с 15 июня откроет налоговые для личного приема граждан, которое будет вестись по предварительной записи, что обусловлено эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом сообщается на сайте ФНС.

«С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи», - говорится в сообщении ведомства.

В ФНС также напомнили, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты.

Записаться на прием можно уже с понедельника, 1 июня, через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекции» или при помощи единого контакт-центра Федеральной налоговой службы.

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за прошлый год. При этом средства автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог», и никакие документы для возврата средств представлять не потребуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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