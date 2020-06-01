2020-06-01T19:05:46+03:00
Политика

Путин созвонился с Трампом

Лидеры обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин созвонился с ТрампомПутин созвонился с ТрампомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трамп. Об этом сообщили в Кремле.

«Разговор Путина и Трампа носил конструктивный, деловой и содержательный характер», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора лидеры обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Российский президент выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Путин также поздравил Трампа с успешным запуском пилотируемого американского корабля Crew Dragon и подтвердили настрой на сотрудничество в космос.

Американский лидер, в свою очередь, проинформировал российского коллегу о своей идее проведения саммита G7, на которую он собирается пригласить Россию.

Оба президента отметили важность активизации диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере. Кроме того, констатировали, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти, достигнутая при активной поддержке американского и российского лидера, ведет к постепенному восстановлению спроса на черное золото и стабилизации цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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