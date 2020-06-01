1 Июнь 2020 2020-06-01T19:06:05+03:00

Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку Фото: Александр ДЫБИН

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В минувшую субботу, 30 мая 15-летняя жительница Дмитровского городского округа совершила самоубийство после ссоры с родителями.

Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, девочка училась в 8 классе и жила вместе со своими родителями в поселке Дмитровского городского округа. Утром 30 мая отец попросил у дочери мобильный телефон, чтобы посмотреть нужную информацию в поисковике, однако неожиданно наткнулся на сообщение от незнакомого мужчины. Дочка выхватила телефон и не отвечала на расспросы родителей.

В итоге ссора дошла до того, что девочка все-таки отдала родителям свой телефон, а сама выбежала из дома. В социальных сетях ее папа и мама нашли переписку дочери с мужчинами, которым она посылала откровенные фотографии.

Когда родители бросились искать свою дочь, обнаружили ее в заброшенном сарае, но она была уже мертва.

На данный момент для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.

ИСТОЧНИК KP.RU