Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку
В минувшую субботу, 30 мая 15-летняя жительница Дмитровского городского округа совершила самоубийство после ссоры с родителями.
Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, девочка училась в 8 классе и жила вместе со своими родителями в поселке Дмитровского городского округа. Утром 30 мая отец попросил у дочери мобильный телефон, чтобы посмотреть нужную информацию в поисковике, однако неожиданно наткнулся на сообщение от незнакомого мужчины. Дочка выхватила телефон и не отвечала на расспросы родителей.
В итоге ссора дошла до того, что девочка все-таки отдала родителям свой телефон, а сама выбежала из дома. В социальных сетях ее папа и мама нашли переписку дочери с мужчинами, которым она посылала откровенные фотографии.
Когда родители бросились искать свою дочь, обнаружили ее в заброшенном сарае, но она была уже мертва.
На данный момент для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг.
ИСТОЧНИК KP.RU