Путин снял с занимаемых постов четырех генералов

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:27:11+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности четырех генералов.

В соответствии с президентским указом, в главном следственном управлении СКР свой пост покинул заместитель главы главного управления по расследованию особо важных дел генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин. От занимаемой должности был также освобожден зам руководителя Главного следственного управления Сергей Золотарев.

Кроме того, уволены были и главы региональных силовых ведомств. В управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу свой пост покинули руководитель управления, генерал-лейтенант юстиции Иван Логиновских, а также начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов.

Как писал сайт kp.ru, после увольнения генерала Александр Романова глава государства назначил новым начальником следственного департамента Министерства внутренних дел генерала Сергея Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU