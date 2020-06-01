Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:42:56+03:00

За один день продаж девушки получают по 70 тысяч долларов

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Сестры из Австралии Бьянка и Бриджет Роччано разбогатели почти на 70 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) за один день. Такой заработок им обеспечили маску для груди собственного производства,

Еще в 2018 году девушки создали свой бренд, которому али название Booby Tape, и начали они с продаж тейп-ленты для безболезненной подтяжки груди. В итоге за один год им удалось заработать миллион долларов (более 70 миллионов рублей).

«Действие золотой маски направлено на улучшение здоровья кожи, уменьшение морщин и борьбу с сухостью», — рассказала Daily Mail одна из сестер - Бьянка Роччано.

Девушка призналась, что «это было безумие» и они с сестрой были поражены тем откликам, которые получили от клиентов, а такой стремительный рост продаж Бьянка назвала неожиданным.

«Конечно, мы предполагали, что у нашего бизнеса есть потенциал, но такой быстрый рост стал для нас неожиданностью», — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU