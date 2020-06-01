2020-06-01T19:42:56+03:00
В мире

Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди

За один день продаж девушки получают по 70 тысяч долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди. Фото: Booby TapeСестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди. Фото: Booby Tape
Изменить размер текста:

Сестры из Австралии Бьянка и Бриджет Роччано разбогатели почти на 70 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) за один день. Такой заработок им обеспечили маску для груди собственного производства,

Еще в 2018 году девушки создали свой бренд, которому али название Booby Tape, и начали они с продаж тейп-ленты для безболезненной подтяжки груди. В итоге за один год им удалось заработать миллион долларов (более 70 миллионов рублей).

«Действие золотой маски направлено на улучшение здоровья кожи, уменьшение морщин и борьбу с сухостью», — рассказала Daily Mail одна из сестер - Бьянка Роччано.

Девушка призналась, что «это было безумие» и они с сестрой были поражены тем откликам, которые получили от клиентов, а такой стремительный рост продаж Бьянка назвала неожиданным.

«Конечно, мы предполагали, что у нашего бизнеса есть потенциал, но такой быстрый рост стал для нас неожиданностью», — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди
Путин снял с занимаемых постов четырех генералов
«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса
Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку
Путин созвонился с Трампом
Эксперты прогнозируют доллару понижение до 67- 68 рублей
Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны
В Африке началась новая вспышка Лихорадки Эбола
Генерал Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан
Пилотов истребителей научат отстреливать дроны
1 июля объявили выходным днем
Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков