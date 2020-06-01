"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:00:34+03:00

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30 мая состоялся исторический запуск американского корабля Crew Dragon на МКС. Впервые за девять лет астронавты полетели на станцию не на российском "Союзе", а на американском Crew Dragon компании SpaceX.

Многие люди расценили победу Илона Маска исключительно как неудачу России. С этим категорически не согласился сенатор Олег Морозов.

- Это какая-то параноидальная попытка противопоставить американский успех якобы каким-то совершенно провальным неудачам России в космосе. Мы сегодня продолжаем постоянные запуски самых различных космических аппаратов в космос, - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".

Морозов добавил, что России ежегодно производит множество запусков, большинство из которых оказываются успешными. По словам сенатора, в прошлом году было произведено 25 успешных запусков космических аппаратов.

Морозов также отметил, что сейчас в космической отрасли происходит совершенно закономерный процесс: это и сотрудничество, и конкуренция одновременно.

- Кстати говоря, космос, это одна из последних площадок, где мы продолжаем конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, - заключил сенатор.

ИСТОЧНИК KP.RU