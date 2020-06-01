"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon
30 мая состоялся исторический запуск американского корабля Crew Dragon на МКС. Впервые за девять лет астронавты полетели на станцию не на российском "Союзе", а на американском Crew Dragon компании SpaceX.
Многие люди расценили победу Илона Маска исключительно как неудачу России. С этим категорически не согласился сенатор Олег Морозов.
- Это какая-то параноидальная попытка противопоставить американский успех якобы каким-то совершенно провальным неудачам России в космосе. Мы сегодня продолжаем постоянные запуски самых различных космических аппаратов в космос, - заявил он в эфире Радио "Комсомольская правда".
Морозов добавил, что России ежегодно производит множество запусков, большинство из которых оказываются успешными. По словам сенатора, в прошлом году было произведено 25 успешных запусков космических аппаратов.
Морозов также отметил, что сейчас в космической отрасли происходит совершенно закономерный процесс: это и сотрудничество, и конкуренция одновременно.
- Кстати говоря, космос, это одна из последних площадок, где мы продолжаем конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, - заключил сенатор.
ИСТОЧНИК KP.RU