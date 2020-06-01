1 Июнь 2020 2020-06-01T20:00:09+03:00

«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года Фото: REUTERS

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«Газпром» и греческая компания Mytilineos подписала долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года. Об этом сообщили в релизе российской корпорации.

«ООО "Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", и Mytilineos S.A. (Греция) заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа... Контракт предусматривает поставку газа в Грецию в период с 2020 до 2030 года», - говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель председателя правления «Газпрома», гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и председатель правления, гендиректор Mytilineos S.A. Евангелос Митилинеос.

Бурмистрова заявила, что подобное сотрудничество доказывает востребованность российского газа на рынке Греции и поспособствует дальнейшему укреплению взаимодействия наших стран в энергетической сфере

В свою очередь Митилинеос отметил, что такой долгосрочный контракт укрепит конкурентоспособность Mytilineos на газовом рынке региона.

«Газпром экспорт» осуществляет компании поставки природного газа с 2017 года. В 2019 году в адрес Mytilineos, которая занимается металлургией, энергетикой и EP-проектами, было поставлено 588 миллионов кубометров газа.

ИСТОЧНИК KP.RU