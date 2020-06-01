ВОЗ: большинство переболевших коронавирусом полностью восстанавливаются

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:15:39+03:00

По словам эксперта организации, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок «возможно, будут восстанавливаться дольше»

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Большинство пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, полностью восстанавливаются. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и напомнила, что выздоровели уже миллионы человек и ВОЗ отслеживает их состояние.

«На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», - заявила специалист, но отметила, что перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок «возможно, будут восстанавливаться дольше».

Керкхове добавила, что ВОЗ продолжит следить за их состоянием, после чего сможет «предоставить более систематизированную информацию в будущем».

Напомним за минувшие сутки в России выздоровели 3 994 пациента, которым ранее был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Всего в стране 175 877 выздоровевших.

Также в стране за последние сутки выявлено 9 035 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах, из них 3 622 заболевших без клинических проявлений болезни. Всего в России зарегистрировано 414 878 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU