2020-06-01T20:35:35+03:00
Происшествия

Медведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будут

Животное защищало свое потомство, на которое напала собака мужчины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будутМедведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В горах Казахстана погиб россиянин, который отправился на природу для занятия рыбалкой. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики, гражданина России растерзала медведица.

На сайте ведомства сообщается, что трагедия произошла в минувшую субботу, 30 мая, в горах Алакольского, куда мужчина вместе с тремя друзьями отправился на рыбалку верхом на лошадях в сопровождении собаки.

На обратном пути одна из собак почуяла запах медведя и побежала в заросли, подумав, что она преследует барсука, россиянин последовал за ней на лошади, однако, забежав в заросли шиповника, собака вдруг громко заскулила и мужчина побежал к ней на помощь. Через некоторое время раздался его громкий крик, а из зарослей выскочила большая медведица, которая, напугала лошадей и убежала обратно в лес.

В зарослях друзья нашли тело погибшего с многочисленными ранами и переломами.

В правоохранительных органах отметили, что в весенний период медведицы очень агрессивные, поскольку в этот период они защищают свое потомство, а любителей гулять на природе призвали быть бдительными.

Также сообщили, что медведицу отстреливать не собираются, так как ее действия являлись защитой медвежонка, на которого напала собака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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