В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские

2 Июнь 2020 2020-06-01T21:01:58+03:00

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По словам губернатора области Олега Кувшинникова, третьи сутки коэффициент распространения инфекции в области меньше единицы, это позволяет приступить к снятию ограничений.

«На общероссийском фоне Вологодская область выглядит относительно благополучно. По числу больных мы более полутора месяцев не поднимались выше 60 места среди всех субъектов России. Ограничительные меры дали результат. Пиковый прирост пришелся на вспышки в медучреждениях и вахтовых городках, все эти очаги удалось локализовать, а некоторые - погасить», - сказал Олег Кувшинников.

На первом этапе выхода из карантина смогут работать магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, магазины стройматериалов, мебели и бытовой техники.

Также разрешено работать парикмахерским и салонам красоты, но только по предварительной записи. При этом клиенты должны быть в масках и перчатках, а помещения нужно дезинфицировать после каждого посетителя.

Кроме того, разрешаются прогулки в парках и занятия спортом на улице. Гулять можно только вдвоем, избегая мест массового скопления людей и детских площадок, а спортом заниматься поодиночке на расстоянии 5 метров от других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU