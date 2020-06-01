Оркестр МЧС поздравил болеющих коронавирусом пациентов с Днем защиты детей
Столичный Главк МЧС поздравил маленьких пациентов ДГКБ им. Башляевой с Международным днем защиты детей.
1 июня оркестр пожарно-спасательного гарнизона Москвы исполнил музыкальные композиции во дворе больницы, а аниматоры и ростовые куклы порадовали маленьких пациентов веселым танцем маленьких утят.
Кроме того, с помощью двух пожарных автолестниц, украшенных воздушными шарами, был растянут баннер с поздравлением и пожеланием скорейшего выздоровления. Дети могли видеть концерт из окон своих палат.
Напомним, Владимир Путин сегодня также поздравил россиян с Днем защиты детей.
- Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью, - сказано в обращении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что крепкая семья - это опора для отдельного человека и для всего государства.
Оркестр Мчс Москвы выступил в День защиты детей перед маленькими пациентами болеющими коронавирусом в Детской больнице им. З.А.Башляевой.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU