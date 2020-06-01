Оркестр МЧС поздравил болеющих коронавирусом пациентов с Днем защиты детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:06:16+03:00

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Столичный Главк МЧС поздравил маленьких пациентов ДГКБ им. Башляевой с Международным днем защиты детей.

1 июня оркестр пожарно-спасательного гарнизона Москвы исполнил музыкальные композиции во дворе больницы, а аниматоры и ростовые куклы порадовали маленьких пациентов веселым танцем маленьких утят.

Кроме того, с помощью двух пожарных автолестниц, украшенных воздушными шарами, был растянут баннер с поздравлением и пожеланием скорейшего выздоровления. Дети могли видеть концерт из окон своих палат.

Напомним, Владимир Путин сегодня также поздравил россиян с Днем защиты детей.

- Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью, - сказано в обращении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что крепкая семья - это опора для отдельного человека и для всего государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782509" frameborder="0"></iframe> Оркестр Мчс Москвы выступил в День защиты детей перед маленькими пациентами болеющими коронавирусом в Детской больнице им. З.А.Башляевой.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU