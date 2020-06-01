2020-06-01T21:24:04+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн

За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 123 тыс.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млнФото: REUTERS
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По состоянию на понедельник, 1 июня 2020 года, в разных странах мира число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции составляет более 6 миллионов, количество жертв вируса в мире превысило 370 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире выявили 122 917 новых случая инфицирования COVID-19, а количество летальных исходов возросло на 4 тысячи.

Таким образом, за все время пандемии в мире зарегистрировали уже 6 057 853 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а число смертей в результате заражения COVID-19 составляет 371 166.

Лидерство по количеству заболевших коронавирусом уже долгое время удерживают Соединенные Штаты, где подтвердили уже 1 734 040 случаев заражений. Второе место занимает Бразилия, где число заболевших растет быстрыми темпами и на данный момент составляет 498 44. На третье строчке находится Россия, где инфицировано 414 878 человек.

Следом в антирейтинге идут Великобритания (274 766), Испания (239 801), Италия (233 019), Индия (190 535), Германия (181 815), Турция (163 942) и Перу (155 671).

ИСТОЧНИК KP.RU

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