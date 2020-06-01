2020-06-01T22:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

Общее число погибших в столице достигло 2 624
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусомВ Москве умер еще 71 пациент с коронавирусомФото: Светлана Макеева
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В Москве за минувшие сутки умер еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом общее число жертв болезни в столице возросло до 2 624 человек. Такие данные в понедельник, 1 июня, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что статистика по смертности в результате заболевания коронавирусом будет больше, поскольку с самого начала пандемии есть определенный набор тяжелобольных.

Градоначальник призвал медработников подробно разобраться в каждом случае летального исхода. По его словам, для спасения людей необходимо четко определить причины смерти, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями.

Напомним, с начала пандемии в столице выявлено 180 791 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как писал сайт kp.ru, число вылечившихся от коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 2 060 человек. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 82 239.

ИСТОЧНИК KP.RU

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