2 Июнь 2020 2020-06-01T22:41:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 2 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 82 239 человек. За сутки из столичных больниц врачами были выписаны 2 060 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

В целом по стране уже заметна положительная динамика - количество вылечившихся растет, а число заражений и смертей сокращается. Ранее сайт kp.ru писал, что Россия уже вышло на плато по заболеваемости. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, суточная заболеваемость в стране даже на самом пике была одной из самых низких в мире.

К слову, благодаря постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Однако режим самоизоляции в столице сохраняется до 14 июня. Также из-за смягчения ограничительных мер к работе смогли вернуться многие предприятия, в том числе с 3 июня возобновится работа салонов красоты, саун и соляриев, чья площадь помещения не превышает 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU