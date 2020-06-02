О погоде в Москве на 2 июня 2020 года рассказали синоптики

2 Июнь 2020 2020-06-01T22:55:18+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 2 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Пасмурное начало лета, дожди и прохлада: о погоде в Москве и области во вторник, 2 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью в столице метеорологи прогнозируют небо, затянутое облаками, ожидаются осадки и похолодание. Температура воздуха будет варьироваться от 9 до 11 градусов выше нуля. Днем в Москве незначительно потеплеет - столбик термометра будет достигать до +12...+14 градусов Цельсия.

Тем временем, специалисты предупреждают о шквалистом ветре на территории города и области. Порывы северо-восточного и восточного ветров будут достигать до 10 метров в секунду, местами усилятся до 17 метров в секунду. При непогоде гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улице подальше держаться от деревьев. К слову, оставлять свой автомобиль под зелеными насаждения тоже не лучшая идея.

Ранее сайт kp.ru писал, что жители Москвы и области уже несколько дней пытаются справиться с огромным количеством выпавших осадков. Накануне из берегов вышла Яуза, а река Сетунь подтопила мосты в Матвеевском.

ИСТОЧНИК KP.RU