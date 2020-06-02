2020-06-01T23:37:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 2 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Московской области за сутки появилось еще 728 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 39,7 тысяч.

Также за эти сутки самый большой прирост положительных тестов на ковид зафиксировали в Реутове. Впрочем, этот городской округ по общему числу зараженных с начала эпидемии занимает лишь 17 место в области. На первой строчке продолжает находиться Подольск. Причем, день ото дня его отрыв от второй строчки продолжает увеличиваться.

ТОП-10 муниципалитетов, где заболело больше всего жителей, выглядит так:

1. Подольск - 2372 (+59)

2. Красногорск - 2007 (+14)

3. Королев - 1943 (+54)

4. Одинцово - 1788 (+35)

5. Люберцы - 1498 (+9)

6. Мытищи - 1328 (+13)

7. Коломна - 1301 (+31)

8. Балашиха - 1288 (+14)

9. Сергиев Посад - 1195 (+44)

10. Химки - 1113 (+15)

Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что региональная система здравоохранения постепенно возвращается к обычной жизни. Напомним, во время пандемии в области перепрофилировали под инфекционных больных больше десятка различных больниц.

- Мы готовим поэтапное возвращение стационаров под обычную работу, - заявил Воробьёв. - Это займет порядка двух-трех недель, проводится целая процедура: мы моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые "Росатома" создали новый метод борьбы с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 2 624 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 82 239 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года составило 183 088 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 2 июня 2020: В столице начали открывать для прихожан храмы, а в парках шугают бегунов
К Земле летит потенциально опасный астероид
Украина предложила возобновить формат переговоров по Донбассу без России
Эксперт рассказал, могут ли люди приспособиться к коронавирусу в будущем
Зафиксирована новая вспышка смертельного заболевания в мире
Откуда и зачем в Мексике пирамиды, объяснили ученые
Эксперт рассказал, кто такие "суперраспространители" коронавируса и чем они опасны
О погоде в Москве на 2 июня 2020 года рассказали синоптики
Российские разработчики научили искусственный интеллект читать рукописи
Трамп пригрозил ввести федеральные войска в охваченные беспорядками города
В России запретили импорт топлива
В Польше принят новый закон о проведении президентских выборов
Украина в Берлине намерена поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители
На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку
Четыре человека погибли при крушении самолета в США
Украина отказала России в помощи решения вопросов водоснабжения Крыма
"Безо льда очень тяжело": Загитова рассказала о возвращении в спорт
Захарова: США теряют право делать замечания по правочеловеческой проблематики
Цена на евро опустилась до 77 рублей
«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующим
Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"