Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе

2 Июнь 2020 2020-06-01T23:37:47+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 2 июня 2020

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В Московской области за сутки появилось еще 728 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 39,7 тысяч.

Также за эти сутки самый большой прирост положительных тестов на ковид зафиксировали в Реутове. Впрочем, этот городской округ по общему числу зараженных с начала эпидемии занимает лишь 17 место в области. На первой строчке продолжает находиться Подольск. Причем, день ото дня его отрыв от второй строчки продолжает увеличиваться.

ТОП-10 муниципалитетов, где заболело больше всего жителей, выглядит так:

1. Подольск - 2372 (+59)

2. Красногорск - 2007 (+14)

3. Королев - 1943 (+54)

4. Одинцово - 1788 (+35)

5. Люберцы - 1498 (+9)

6. Мытищи - 1328 (+13)

7. Коломна - 1301 (+31)

8. Балашиха - 1288 (+14)

9. Сергиев Посад - 1195 (+44)

10. Химки - 1113 (+15)

Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что региональная система здравоохранения постепенно возвращается к обычной жизни. Напомним, во время пандемии в области перепрофилировали под инфекционных больных больше десятка различных больниц.

- Мы готовим поэтапное возвращение стационаров под обычную работу, - заявил Воробьёв. - Это займет порядка двух-трех недель, проводится целая процедура: мы моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU