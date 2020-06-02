Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе
В Московской области за сутки появилось еще 728 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии - уже более 39,7 тысяч.
Также за эти сутки самый большой прирост положительных тестов на ковид зафиксировали в Реутове. Впрочем, этот городской округ по общему числу зараженных с начала эпидемии занимает лишь 17 место в области. На первой строчке продолжает находиться Подольск. Причем, день ото дня его отрыв от второй строчки продолжает увеличиваться.
ТОП-10 муниципалитетов, где заболело больше всего жителей, выглядит так:
1. Подольск - 2372 (+59)
2. Красногорск - 2007 (+14)
3. Королев - 1943 (+54)
4. Одинцово - 1788 (+35)
5. Люберцы - 1498 (+9)
6. Мытищи - 1328 (+13)
7. Коломна - 1301 (+31)
8. Балашиха - 1288 (+14)
9. Сергиев Посад - 1195 (+44)
10. Химки - 1113 (+15)
Тем временем губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что региональная система здравоохранения постепенно возвращается к обычной жизни. Напомним, во время пандемии в области перепрофилировали под инфекционных больных больше десятка различных больниц.
- Мы готовим поэтапное возвращение стационаров под обычную работу, - заявил Воробьёв. - Это займет порядка двух-трех недель, проводится целая процедура: мы моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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