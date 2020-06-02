2020-06-01T23:38:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 2 июня 2020: В столице начали открывать для прихожан храмы, а в парках шугают бегунов

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 2 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Со 2 июня в российской столице начнут открывать для прихожан храмы. Точнее, уже с сегодняшнего дня начнутся службы в Храме Христа Спасателя, а с 6 июня - во всех остальных православных храмах Москвы.

Два основных правил, которые будут соблюдаться по рекомендации санитарных врачей:

1. Верующие должны будут держать между друг другом социальную дистанцию в 1,5 метра.

2. На службы будут пускать число людей, рассчитанное от максимально допустимой вместимости храма - один человек на 4 квадратных метра.

А вчера, напомним, вступили в силу некоторые послабления по ранее введенному режиму самоизоляции. В частности, вновь открыты парки, заработали непродовольственные магазины, а горожане могут теперь гулять в радиусе 2 км от дома, но - строгого по вывешенному на сайте mos.ru графику.

Как москвичи провели этот день в ТЦ, парках и на улицах, выясняли наши корреспонденты.

Если коротко:

- Во многих вернувшихся к работе после паузы магазинах продавцы устроили шаляй-валяй: работают без масок и перчаток.

- Пенсионеры пометили себе в календариках разрешенные для прогулок дни, а в парках расставили охранников, которые должны шугать бегунов и любителей воркаута. (Индивидуальные спортивные занятия разрешены строго до 9:00).

В первый же день послабления режима автомобильный трафик вырос вдвое и в Москве впервые за 2,5 месяца зафиксированы 5-балльные пробки.

Ну и в заключении наша постоянная рубрика (на самом деле нет) «Занимательная футурология». Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал, что несколько крупнейших городов Европы очень скоро превратятся в скопление поселков вокруг «Сити». И Москва в их числе. Ну что ж, после такой весны, когда как минимум четверть москвичей пережидала карантин на дачах, прониклась жизнью за городом и привыкла работать на удаленке - в это вполне себе верится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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