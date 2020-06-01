Украина отказала России в помощи решения вопросов водоснабжения Крыма

1 Июнь 2020 2020-06-01T23:59:58+03:00

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать России решать вопросы по водоснабжению Крыма, пишут РИА Новости.

Ответственность за этот отказ украинский министр Павел Климкин еще несколько лет назад возложил на российскую сторону.

- Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой оторвав Крым от Украины. Сама по себе оккупация полуострова является страшным и серьезным нарушением международного права и прав всех крымчан, - высказывался Климкин.

Напомним, ранее основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра. Благодаря ему 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде были удовлетворены. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по этому каналу полностью прекратилась.

ИСТОЧНИК KP.RU