2 Июнь 2020 2020-06-02T00:33:34+03:00

Четыре человека погибли при крушении самолета в США Фото: Иван ВИСЛОВ

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В США разбился небольшой одномоторный самолет. Крушение воздушного судна произошло в штате Иллинойс.

В результате случившегося погибли по меньшей мере четыре человека которые находились на борту, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что жертвами происшествия стали пилот самолета и три пассажира. Инцидент произошел в 5 км от города Карлинвилла неподалеку от жилого дома.

Ранее сайт kp.ru писал, что в конце мая 2020 года под Карачи, при посадке в аэропорту в столице Пакистана, воздушное судно "Эрбас А320" с 91 пассажиром упало на жилые дома. Связь с землей у экипажа прервалась за минуту до предполагаемой посадки. Самолет выполнял рейс Лахор - Карачи.

По данным местных СМИ, у лайнера возможно оказались проблемы с шасси. "Эрбас" рухнул в месте с плотной застройкой и узкими улицами, задев несколько зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU