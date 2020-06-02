Украина в Берлине намерена поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители
По словам украинского вице-премьера, планируется обсудить вопрос усиления санкций
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Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о планах поднять вопрос усиления санкций в отношении российской Федерации, в том числе введения эмбарго на российские энергоносители, которые поставляются в страны Евросоюза.
По словам политика, обсудить эту тему украинская сторона намерена во время консультаций в Германии по деятельности "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
ИСТОЧНИК KP.RU