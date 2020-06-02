2020-06-02T01:03:58+03:00
В мире

В Польше отклонили закон о проведении президентских выборов из-за пандемии коронавируса

Ранее голосование переносили и предлагали провести его по почте
Юлия КЕКОВА
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Сенат Польши отклонил закон о проведении выборов президента страны в условиях пандемии коронавируса.

Выборы главы государства ранее отменили в последний момент - всего за четыре дня до открытия избирательных участков. О переносе первого тура выборов заявила правая коалиция, в которую входят лидер правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и глава объединения «Согласие» Ярослав Говин. PiS настаивал на том, чтобы провести выборы не смотря на обстоятельства, а тем временем оппозиция требовала перенести выборы из соображений эпидемиологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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