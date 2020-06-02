2020-06-02T03:22:24+03:00
Наука

Российские разработчики научили искусственный интеллект читать рукописи

Новинку уже применяют в энергетике, страховании и банковской сфере
Юлия КЕКОВА
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Российские разработчики научили искусственный интеллект читать рукописиРоссийские разработчики научили искусственный интеллект читать рукописиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России разработанная система на основе искусственного интеллекта научилась оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе напечатанный и рукописный текст.

- Наша система использует одновременно несколько нейронных сетей. Каждая из них выполняет свою определенную функцию на необходимом этапе, - рассказал ведущий ИИ-разработчик Dbrain Владислав Заборовский "Известиям".

По словам специалиста, сейчас эта система искусственного интеллекта, работающая на входе, способна классифицировать документ, подключая решение и определяя структуру, в том числе расположение его полей, способная конвертировать изображение в текст.

Такую технологическую новинку уже освоили и начинают применять в энергетике, страховании и даже банковской сфере. Уточняется, что она также внедрена в одной из страховых фирм, где ее используют при оцифровке заполненных вручную заявлений, необходимых для выплат компенсаций в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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