Российские разработчики научили искусственный интеллект читать рукописи

2 Июнь 2020 2020-06-02T03:22:24+03:00

Новинку уже применяют в энергетике, страховании и банковской сфере

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В России разработанная система на основе искусственного интеллекта научилась оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе напечатанный и рукописный текст.

- Наша система использует одновременно несколько нейронных сетей. Каждая из них выполняет свою определенную функцию на необходимом этапе, - рассказал ведущий ИИ-разработчик Dbrain Владислав Заборовский "Известиям".

По словам специалиста, сейчас эта система искусственного интеллекта, работающая на входе, способна классифицировать документ, подключая решение и определяя структуру, в том числе расположение его полей, способная конвертировать изображение в текст.

Такую технологическую новинку уже освоили и начинают применять в энергетике, страховании и даже банковской сфере. Уточняется, что она также внедрена в одной из страховых фирм, где ее используют при оцифровке заполненных вручную заявлений, необходимых для выплат компенсаций в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU