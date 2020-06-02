2020-06-02T04:35:17+03:00
Наука

Откуда и зачем в Мексике пирамиды, объяснили ученые

Эксперты раскрыли секрет происхождения конструкций
Юлия КЕКОВА
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Откуда и зачем в Мексике пирамиды, объяснили ученыеОткуда и зачем в Мексике пирамиды, объяснили ученыеФото: Александр МЕШКОВ
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Ученые Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) провели исследовательскую работу и выяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки. Краткий отчет о презентации исследования опубликован на сайте организации.

Тщательно изучив все известные доиспанские объекты, обнаруженные в Мексике, специалисты предположили, что пирамиды являлись священными копиями гор. Таким образом древние жители пытались подражать природе, в которой встречали пирамидальные формы - например, силуэты вулканов.

В материале исследования уточняется, что доиспанские общества Мезоамерики при создании таких объектов также пытались заложить в них некий сакральный смысл. Археологи предполагают, что пирамидальная форма возможно чаще использовалась, поскольку облегчала задачу по возведению высокого монументального объекта.

Напомним, одним из самых известных монументальных сооружений этого региона считает находящаяся в древнем городе майя Чичен-Ица (Мексика) пирамида Эль-Кастильо (Кукулькан). Она признана одним из новых семи чудес света.

ИСТОЧНИК KP.RU

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