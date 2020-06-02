2020-06-02T05:20:27+03:00
Политика

Украина предложила возобновить формат переговоров по Донбассу без России

Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став «оккупационной силой», считает украинский вице-премьер
Юлия КЕКОВА
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Украина предложила возобновить формат переговоров по Донбассу без РоссииУкраина предложила возобновить формат переговоров по Донбассу без РоссииФото: REUTERS
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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил СЩА и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапешскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, которая представлена на сайте Атлантического совета.

На первых порах, по мнению политика, консультации должны и могут проходить без участия России, поскольку Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став "оккупационной силой".

Украинский представитель считает, что благодаря такому решению удастся вывести отношения с Кремлем в другое русло, в том числе "привлечь российскую сторону к ответственности за якобы агрессию", в которой Украина уже давно бездоказательно и напрасно всячески обвиняет Москву.

Ранее сайт kp.ru писал, что согласно заявлению Резника, Украина в Берлине планирует поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители и обсудить вопрос усиления санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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