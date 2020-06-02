Украина предложила возобновить формат переговоров по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил СЩА и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапешскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. Об этом он написал в статье, которая представлена на сайте Атлантического совета.
На первых порах, по мнению политика, консультации должны и могут проходить без участия России, поскольку Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став "оккупационной силой".
Украинский представитель считает, что благодаря такому решению удастся вывести отношения с Кремлем в другое русло, в том числе "привлечь российскую сторону к ответственности за якобы агрессию", в которой Украина уже давно бездоказательно и напрасно всячески обвиняет Москву.
Ранее сайт kp.ru писал, что согласно заявлению Резника, Украина в Берлине планирует поднять вопрос эмбарго ЕС на российские энергоносители и обсудить вопрос усиления санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU