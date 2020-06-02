К Земле летит потенциально опасный астероид

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:07:34+03:00

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Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) накануне приблизился к планете Земля. Об этом сообщается на сайте одного из подразделений NASA.

Сообщается, что размер небесного тела оценивается в 250-570 метров. Наблюдать его полет мимо Земли можно будет в субботу, 6 июня, в 6:20 по московскому времени.

Ученые не прогнозируют столкновение астероида с планетов, поскольку он пройдет он нее в 13 раз дальше, по сравнению с орбитой Луны. Однако при этом отмечается, что астероид можно считать потенциально опасным. Это во многом связно с траекторией его движения, которая пересекает орбиту Земли.

Впервые астероид был обнаружен в 2002 году. Для совершения одного полного оборота вокруг Солнца ему необходимо около 300 земных суток или 7 200 часов.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, зачем России нужна высадка на Луну. По его словам, это необходимо для проведения испытаний сверхтяжелой ракеты, отметив, что земной спутник будет служить своего рода космическим полигоном.

ИСТОЧНИК KP.RU