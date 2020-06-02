Ученые "Росатома" создали новый метод борьбы с коронавирусом

2 Июнь 2020 2020-06-02T06:35:52+03:00

Специалисты "Росатома" не исключают возможность, что такой метод позволит также лечить туберкулез

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Специалисты научного центра госкорпорации "Росатом" Физико-энергетического института им. Лейпунского (ФЭИ), занимающиеся разработкой метода лечения коронавирусной инфекции, разработали новый метод для борьбы с covid-19.

Речь идет о дезинфекции человеческих легких с помощью ультрафиолета. Об этом заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский в интервью газете "Страна Росатом".

- Есть и научная часть: физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе covid-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы смогли придумать, как это можно сделать, - приводит издание слова Говердловского.

Уточняется, что благодаря правильному подбору молекул и газовых компонентов, удалось найти те, которые при вдыхании останутся активированными и продолжают излучать ультрафиолет прямо в легки.

Ученые надеются, что такой метод позволит также лечить туберкулез, онкологию и другие болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU